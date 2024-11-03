陳頌清：主流媒體應守望相助融合大眾

解放日報社社長、總編輯陳頌清（中評社 海涵攝） 中評社北京11月3日電（實習記者 李婷萱）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京飯店舉行，解放日報社社長、總編輯陳頌清出席峰會。陳頌清在主題發言中分享了在媒體自身實現融合轉型的背景下，身為主流媒體，如何更好地發揮整合社會融合大眾的功能。



第一，大眾意見分歧歷來存在，網絡傳播史的分歧日益劇烈和顯現。陳頌清表示，今天的網絡世界裡意見分歧之大，人群分歧之烈，爭論態度之決絕，常常讓人吃驚、讓人絕望，但人群意見各異，其實是古已有之的事情。紙媒時代主流媒體的強勢渠道地位遮蔽了絕大多數少數派的想法，也讓大部分不合邏輯、缺乏常識的奇思怪想自生自滅，泛不起任何社會的浪花。他指出，互聯網改變了一切，尤其是在流量為王的今天，可以說流量思維助長了極端言論的傳播，也助長了極化思維的盛行。原來自慚形穢的極端思維，現在不僅找到了同溫層，而且可以毫無羞恥感的謾罵嘲笑社會的主流價值觀。



第二，網絡社會更需要今天的媒體在社會整合中發揮自己的功能。陳頌清表示，主流媒體一直以肩負社會功能為己任，這其中整合社會意見、塑造社會共同體是重要的使命之一。今天傳播主體已經史無前例的多元和豐富，不同意見已經有條件更充分的呈現，但是另一方面，極端言論的極化表達實際上也在抑制理性聲音的傳遞，妨礙主流價值的傳播。我們看到，一部分網民對於與自己意見不一致的觀點表達，動輒“人肉”，動輒網暴，實際上出現了另一種沉默的大多數現象，甚至連主流媒體也開始選擇成為沉默中的一員。這是主流媒體與社會輿論關係發生歷史性改變的具體表現之一，值得我們自省。

