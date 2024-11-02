林文雄答中評：敢於向台灣民眾傳播真實大陸

《台灣導報》社長林文雄（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月2日電（實習記者 李婷萱）《台灣導報》社長林文雄10月31日在第五屆兩岸媒體人峰會上接受記者採訪時表示，兩岸媒體人應該勇敢站出來，將在大陸的所見所聞真實地傳播給島內民眾。



《台灣導報》創刊於2011年，新聞內容以南部為主，全台各縣市配有專版，每日規劃兩版“大陸新聞”，已與大陸眾多省市地區開展新聞合作，是台灣認識大陸、瞭解大陸最具影響力的優質媒體之一。



林文雄說，“我身處在台灣南部，也曾訪問過很多年輕的家長，他們認為：我的孩子為什麼要戰爭？我的孩子如果能平平安安地就學就業，未來還想去大陸發展”，林文雄表示，“其實我一直在鼓勵中南部的年輕人多到大陸來走走看看，對他們很多人來說大陸的一切現在都是網絡相傳的，如果能讓這些年輕人親自來瞭解大陸的話，一定會改變他們的想法”。



“我們要平平安安，我們不要戰爭，我們能和平相處，我們真的血脈相連。”談到自身經歷時，林文雄說，“我的祖先來自泉州，我的父親是一名小學教師，我的父親從小就教育我，我們都是中國人，如果有一天你回到大陸的話，你一定要回到祖先生長的地方，所以我來到大陸的這幾年，把泉州變成自己的家鄉，我們就是中國人，這是不可改變的事實”。

