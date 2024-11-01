中國與斯洛伐克關於建立戰略伙伴關係聯合聲明

中評社北京11月1日電／中華人民共和國與斯洛伐克共和國關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明



（2024年11月1日）



2024年10月31日至11月5日，斯洛伐克共和國總理羅貝爾特·菲佐對中華人民共和國進行正式訪問。訪問期間，中華人民共和國主席習近平會見菲佐總理，國務院總理李強同菲佐總理舉行會談，全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會見菲佐總理。中國與斯洛伐克（以下簡稱“雙方”）就中斯關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方一致決定建立中斯戰略伙伴關係。



雙方一致認為，中斯之間不存在懸而未決的重大問題，友好與合作始終是雙邊關係主流，符合兩國人民的共同和長遠利益。中斯始終秉持相互尊重、平等互利、合作共贏原則，積極推動高層交往和各領域互利合作。



今年是中斯建交75周年。雙方願以兩國建交75周年為契機，弘揚傳統友誼，深化政治互信，發展平等互利關係，拓展兩國各領域各層級交往合作，推動雙邊關係持續向更高水平發展。



一、政治領域



（一）雙方重視維護雙邊關係及中歐關係的平等性、互利性、連續性、一貫性。



（二）雙方致力於加強高層往來，促進兩國政府、立法機構、地方、政黨、民間和人文領域交流互訪，就雙邊關係及共同關心的問題保持密切溝通，加強對話合作。

