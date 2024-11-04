黃樹德：主流媒體須保持戰略定力 推動對話

中國時報社長黃樹德發言（中評社 海涵攝） 中評社北京11月4日電（記者 林艷）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行，中國時報社長黃樹德以“新時代新挑戰”為題，就當前主流媒體在自媒體浪潮中的生存挑戰及兩岸交流的重要性發表了見解。黃樹德認為，主流媒體必須保持戰略定力，避免隨波逐流，喪失核心價值。同時，他也指出，推動兩岸交流對話的關鍵是要有共同的語言，讓雙方彼此都能夠聽得進去。



中國時報自1950年10月2日創刊至今已有74年歷史，一直被視為台灣的主流媒體之一，扮演著引導輿論的角色。然而，黃樹德指出，隨著互聯網和智能手機的普及，傳統媒體的競爭環境發生了劇變，“過去我們的對手是看得見摸得著的，但在今天，主流媒體面對的是一群看不見的‘螞蟻兄弟’，對手瞬息萬變，難以預測。”在這樣的背景下，台灣的主流媒體面臨巨大的生存挑戰。



黃樹德認為，在這樣的媒體環境中，主流媒體必須保持戰略定力，避免隨波逐流，喪失核心價值。他指出，由於商業競爭和自媒體的盛行，許多內容偏向於吸引眼球，導致嚴肅新聞往往被忽視。他表示：“好新聞沒人看，反而奇怪的新聞大受歡迎。”為此，黃樹德主張，主流媒體應始終堅持“報導真實”，以此贏得社會的信任和影響力。“假新聞比真新聞更像新聞”的現象使他感到擔憂，他認為唯有通過真實報導，主流媒體才能繼續在社會中發揮獨特作用。



此外，黃樹德提到，台灣與大陸的媒體在面對自媒體和網紅崛起的挑戰時，遭遇了相似的困境。他指出，近期在大陸出席新媒體會議時瞭解到，大陸也在努力強化主流媒體的影響力，以確保真實的輿論導向。他強調，主流媒體不應與自媒體在吸引眼球上同質競爭，而是應通過深度報導和優質內容來展現其價值。

