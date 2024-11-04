戎撫天答中評：兩岸融合要從媒體開始

旺報社長兼總主筆戎撫天（中評社 海涵攝） 中評社北京11月4日電（記者 海涵）旺報社長兼總主筆戎撫天日前在第五屆兩岸媒體人峰會期間接受中評社記者採訪時表示，兩岸融合要從媒體開始，媒體融合是兩岸融合發展的第一步。



戎撫天表示，每個人每天都要接觸資訊，媒體會影響人們的判斷和態度，因此，兩岸融合從媒體開始是一個非常必要且容易切入的道路。兩岸之間存在制度上的不同，所以會有一些不同的想法，要進行融合，需要先建立相互信任。



談及兩岸媒體人如何講好兩岸故事，戎撫天說，兩岸媒體之間要經常交流，也可以建立合作，共同製造內容。“兩岸媒體如果各做各的，永遠不會有共同看法。”他說，兩岸同胞以共同文化為基礎進行討論，一定能夠找出好的方法促進兩岸民眾的相互瞭解，也更加有利於兩岸融合發展。戎撫天還說，當前是新媒體時代，新媒體的交流更加重要。新媒體沒有地方、媒介的限制，平台眾多，速度更快、影響力更強。



在新媒體時代，在民進黨當局搞“文化台獨”的背景下，兩岸媒體如何給兩岸年輕人正面影響？戎撫天表示，台灣民進黨當局在推動“文化台獨”，對此台灣社會有很多人不贊同。對於所謂的“文化台獨”，我們不必在乎它，也不必被一些政治人物的說法影響。台灣社會有至少超過一半以上的人都支持兩岸文化融合，支持中華文化、中華民族。民心最重要，媒體可以發揮很大作用，兩岸同胞共同努力，會產生很好效果。

