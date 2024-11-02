快評：兩岸關係新變局下媒體責任尤其重大

中評社快評/以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題的第五屆兩岸媒體人峰會日前在北京舉行，兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。與會人士就兩岸媒體人的角色與責任、兩岸媒體共同面對的新形勢新挑戰、兩岸媒體如何推動融合發展以及如何實踐融合發展等議題展開了深入交流探討。



在當下兩岸關係複雜嚴峻的低潮時期，兩岸媒體人這種交流討論非常重要！兩岸媒體人的客觀報導和公正評論非常重要！正如中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在峰會致辭時所言，兩岸媒體人應秉持民族大義，履行社會責任，致力於增進瞭解，凝聚共識，持續為推進兩岸關係和平發展、融合發展注入正能量，作出新貢獻，充分發揮兩岸溝通橋樑、認知窗口和情感紐帶的作用。



也如中國評論通訊社社長郭偉峰在峰會上所強調，在全球傳播方式裂變和全球意識形態嚴峻對立的今天，誤解、謠言、指責、撕裂等負面因素不斷膨脹，堅守在新聞道德觀念高地的兩岸媒體人應該共同構建和掌握中華民族的和平話語體系，以期在國際政治層面反對戰爭、促進和平，在國家統一層面反對分裂、追求和統，在兩岸社會方面反對民粹、維護和合。郭偉峰還強調，兩岸媒體人為民族計、為蒼生計，要盡最大的可能推動以和平方式共議統一，盡最大力量避免以戰爭方式來解決問題；兩岸新聞交流史已經表明：兩岸和平，媒體先行！