屯門醫院病人被注射十倍鎮靜劑　院方致歉

中評社北京11月2日電／據大公報消息，屯門醫院急症室於上月有一名病人往求診期間，被輸注處方劑量10倍的鎮靜劑，目前情況穩定，已轉往普通病房接受治療。院方表示，已聯絡病人家屬解釋事件及致歉，並已提醒職員，必須按照指引小心處理及檢查注射藥物的劑量。院方並會檢視急症室的工作流程。



據報導，事主是一名80多歲的婆婆，患有癌症，需注射10毫升鎮靜劑以止痛，但結果注射了100毫升鎮靜劑。



屯門醫院回應查詢時證實，一名病人於10月18日晚上，到該院急症室求醫，被診斷因自身疾病情況須轉送深切治療部留醫。病人在急症室期間，獲處方鎮靜劑協助進行後續醫療程序。



患癌婆婆現時情況穩定



不過，在轉往深切治療部前，醫護人員發現病人被輸注鎮靜劑的劑量，是處方劑量的10倍。病人其後按原定診斷轉往深切治療部留醫，醫護人員密切監察病人的臨床情況，病人沒有出現異常反應，院方按其自身疾病情況提供適切的治療。病人目前情況穩定。



院方表示十分關注事件，已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會，調查事件成因及提出改善建議。



醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，據他瞭解，該名病人獲處方的鎮靜劑是氯胺酮，注射後會減慢病人呼吸，若輸注過量，病人可能需呼吸機以協助呼吸，否則會有生命危險。他指按照程序，輸注鎮靜劑前，由護士取藥，交給醫生核對，如果護士要混合藥物，麻醉師也會監察過程，再由麻醉師輸注藥物。他不排除今次事件涉及人為失誤。