三宗疑吸太空油致死　醫生：問題嚴重

中評社北京11月2日電／據大公報消息，以電子煙吸食的新興毒品“太空油”，已成為青少年最常吸食毒品之一。本港過去一年濫用新興毒品“太空油”的數字急劇上升，警方數字顯示去年就太空油拘捕的人數僅9人，今年已急增至98人，當中16人為21歲以下，情況令人憂慮。有醫生指出，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生。根據臨床顯示，太空油的急性及慢性毒性可導致嚴重後果，例如有濫用者被性侵，女性則可能會因雄性荷爾蒙變多，令陰部變形。



香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指，“太空油”依托咪酯的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外，甚至被性侵，有病人送院前已死亡，目前至少有3宗於今年香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，詳細情況仍在調查中。慢性毒性方面，依托咪酯會令身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應；亦會令女性雄性荷爾蒙變多，皮膚變差，月經失調，更會令陰部變形。



擬明年列為毒品



今年施政報告附篇提出須加強對依托咪酯的管制，政府建議將依托咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標明年上半年完成將依托咪酯列為毒品，屆時非法管有或吸食含依托咪酯的“太空油”，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。