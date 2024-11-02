﻿將推“電子牛肉幹”　適應期紙本電子本並行

中評社北京11月2日電／據大公報消息，警方明年上半年將逐步推行交通告票電子化（俗稱：電子牛肉幹），為配合推行告票電子化，運輸署自本月18日起處理各種牌照申請時，向車主、駕駛執照及相關牌照持有人，收集已核實的電子聯絡方式，以後告票將以電話短訊（SMS）或電郵向已登記人士發出。



警方估計推出電子告票後，每張告票在文書處理上，可縮短近一半時間，警方會利用節省時間執行其他公務，目前還未開始發出電子告票，提醒市民小心防騙。＼ 大公報記者 盛德文



警方聯同運輸署昨日下午簡介實施細節。由本月18日起，市民到運輸署申請牌照或續牌時，必須提供一個可以接收短訊的香港流動電話號碼，或一個可接收電子郵件的電郵地址。相關“電子聯絡方式”必須要以一次性密碼核實，核實方式分別是網上申請，即時核實；或紙本申請後，到指定網上平台核實，平台將於本月4日推出。未來如聯絡方式改變，駕駛者需要72小時內通知運輸署更改。



文書處理縮短近半時間



警務處明年上半年逐步推行告票電子化，正式執法後警方發告票時，會根據該電子聯絡方式，向違例者發出電子告票。若是流動電話號碼，告票會以電話短訊發出；若是電郵地址，則以電郵發出，兩者均有足夠資料給予違例者清繳告票罰款。為了讓市民適應電子告票，會有雙軌並行的安排，在發出電子告票同時，繼續向違例人士發出傳統紙本告票，雙軌並行期間已提供電子聯絡方式的車主，違例時會收到電子告票和紙本告票，令違例者逐漸適應有關告票電子化的安排。



運輸署預計將向260萬名車主及駕駛執照持有人收集電子聯絡方式，未來四個月預計有30萬人駕照及車輛牌照有效期將屆滿，署方將分批向他們發信，詳細介紹提供及核實電子聯絡方式步驟，預料未來一年將發出80萬封信。

