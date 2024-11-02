網評：習主席會見　冀“一國兩制”成功實踐

中評社北京11月2日電／網評：習主席會見澳門候任行政長官冀“一國兩制”成功實踐



來源：大公報 作者：屠海鳴



昨天下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見了新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。在習主席的親自見證下，國務院總理李強向岑浩輝頒發了任命他為中華人民共和國澳門特別行政區第六任行政長官的國務院第794號令。



習主席對岑浩輝獲中央政府任命表示祝賀，對他在行政長官選舉中獲得高票提名、高票當選給予充分肯定。習主席指出，中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治的方針，確保不會變、不走樣。習主席強調要發揮“一國兩制”制度優勢，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，不斷開創具有澳門特色的“一國兩制”實踐新局面，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。



筆者注意到，陪同習主席會見岑浩輝的中央領導同志有：中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清，十三屆全國政協副主席、中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍等。



國務院港澳辦發言人昨日發表談話表示，國家主席習近平昨日在人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝，充分體現中央對澳門廣大市民的親切關懷，對澳門建設發展的全力支持，對澳門不斷推進“一國兩制”成功實踐的殷切期望，也標誌著中央對特別行政區行政長官任命制度和行政長官對中央負責制度更加健全完善。



全國各地民眾對習主席會見澳門候任行政長官高度關注。新華社、《人民日報》網站昨天第一時間播發了這一重要新聞，中央電視台“新聞聯播”作為頭條新聞來播發。香港各界也格外關注這一重要新聞，《大公報》網站幾乎與“新聞聯播”同一時間播發這一要聞，點擊量不斷攀升。

