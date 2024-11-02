﻿林定國冀明年研究體育仲裁方向

中評社北京11月2日電／據大公報消息，律政司司長林定國昨日就行政長官2024年施政報告向立法會司法及法律事務委員會作出簡報。就施政報告提出設體育爭議解決機制，推動體育仲裁，林定國表示需要和各個持份者深入討論，以便凝聚共識，望明年內研究出方向。



林定國表示，就施政報告中有關律政司的六大政策措施，向司法及法律事務委員會作出簡報，並聽取意見。他又提到，成立香港國際法律人才培訓學院的準備工作密鑼緊鼓，律政司將在下星期五（11月8日）在法律周期間，啟動成立培訓學院，並推出“香港國際法律人才培訓學院項目”，為國家提供涉外法治人才培訓，進一步參與共建“一帶一路”建設的下一個十年。



會上有議員詢問香港國際法律人才培訓學院所涉及的領域，林定國說學院的對象包括內地、外地及本地的司法人員，又說學院的其中一個方向，包括加強海事法律培訓。



林定國又提到，會在年底前完成檢視規範香港調解專業認證和紀律事宜的制度。至於落實政策在政府合約中加入調解條款，他表示會爭取在明年第一季落實。



會上亦有議員問及體育仲裁推行的時間表，林定國表示暫時未有確實的時間表，又稱體育仲裁並非律政司單獨處理，表示需要與相關持份者研究，希望明年研究出方向。