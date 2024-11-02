﻿聖方濟各大學成為第二間應科大

中評社北京11月2日電／據大公報消息，立法會教育事務委員會昨日（1日）召開會議，教育局局長蔡若蓮發言並宣布聖方濟各大學成為本港第二間應用科學大學，並於11月成立應用科學大學聯盟。蔡若蓮表示政府成立的“籌備新醫院工作組”將會多角度檢視大學提交的申請，教育局也將會推出“香港未來人才深造獎學金計劃”等配套措施助力香港成為國際專上教育樞紐。



明愛專上學院在今年初獲行政長官及行政會議批准升格為聖方濟各大學，同時申請成為應用科學大學。蔡若蓮指出聖方濟各大學已通過香港學術及職業資歷評審局審批，符合所有成為應用大學的條件，成為本港第二間應用科學大學。蔡若蓮亦表示政府將會撥款1億元作為“應用科學大學聯盟”的啟動資金，聯盟將於本月正式成立並啟動運作，歡迎支持有關院校與業界聯動推廣。



新醫學院增加臨床醫生供應



《2023年施政報告》指出要推動成立應用科學大學，香港都會大學在今年3月獲批成為本港首間應用科學大學。都大表示歡迎政府成立第二間應用科學大學，都大將會全力支持和配合推動應用科學大學的發展，推動香港成為國際專上教育樞紐。香港高等教育科技學院（THEi高科院）亦表示，喜見聖方濟各大學成為香港第二所應用科學大學，並透露THEi高科院正積極朝著升格成為“應用科學大學”推進，同時亦已獲邀以附屬成員身份加入“應用科學大學聯盟”，冀望可於2026年完成學科範圍評審，共同與不同持份者實踐職學聯通，提升職業專才教育的地位。



而最新發表的施政報告支持籌建第三所醫學院，將成立工作組邀請大學提交建議書。本身為工作組聯席主席的蔡若蓮表示，“籌備新醫院工作組”將會以多角度檢視大學提交的申請，她強調醫學院是為了增加臨床醫生供應，但培育醫學科研人才亦為考慮因素，期望可以跟現有的兩間醫學院實現“錯位互補”。

