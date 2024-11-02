第41次南極科學考察　秦嶺站越冬將破紀錄

中評社北京11月2日電／據大公報消息，今次國家第41次南極科學考察重點開展三項工作，包括南極秦嶺站配套設施建設任務、圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與回饋開展調查，以及廣泛開展科研和後勤保障領域的國際合作。考察隊由500餘人組成，預計於2025年5月返回國內。



中國南極秦嶺站是國家第五個南極科考站，也是第三個常年考察站，於2024年2月7日開站，今次將首度開展越冬考察任務，考察隊領隊王金輝表示，與此前中國南極考察隊在南極的越冬規模相比，本次秦嶺站越冬考察將突破歷史紀錄：極夜時間最長、隊員人數最多，而且工作量最大，涉及系統最多，智能化最高。王金輝說，此次南極考察，將完成秦嶺站主體建築結構安裝收尾和內部裝修，以及配套基礎設施建設和調試工作。



港科學家：南極應該有恐龍遺跡



香港科學家代表周達誠表示香港考察團主要是圍繞“生物地球化學”這個研究主題而展開，他前往南極考察主要是想研究關於淺層的碳循環方面。同時他表示香港科學家之間會有不同的研究分工，對於香港科學家和內地科學家具體的分工還需要繼續考察和商討，雙方將會發揮各自所長、優勢互補。



另一位香港科學家文嘉棋是著名的恐龍研究專家，指出南極應該有恐龍遺跡，他會運用激光掃射南極冰層，進行古生物研究。



大公報記者 莫思年