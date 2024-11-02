習主席勉勵澳門　也是勉勵香港改革奮進

中評社北京11月2日電／據大公報消息，國家主席習近平11月1日下午在人民大會堂會見了新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。香港政界人士認為，習主席對候任澳門行政長官的勉勵同樣適用於香港，香港與澳門一樣，正處於經濟轉型的關鍵時刻，香港在鞏固舊有的傳統角色下，需尋覓新的增長動力。他們認為，香港亦可深化與各界的緊密合作，促進科技與產業融合匯通，發揮香港“一國兩制”的優勢，協助國家“科技出海”，為國家進一步對外開放做出貢獻。



港區全國人大代表、立法會議員陳勇表示，香港和澳門是緊密相連的好兄弟，今次習主席勉勵岑浩輝的講話同樣適用於香港，港澳需要發揮“一國兩制”的優勢，助力國家建設，特別是進一步對外開放，港澳在對外開放都有不可磨滅的優勢和成果，未來粵澳港大灣區城市都要發揮各自的優勢，找准定位，把握國家發展的東風，乘風而起以成就新的輝煌中國故事。陳勇認為，香港亦可深化與各界的緊密合作，促進科技與產業融合匯通，協助國家“科技出海”。此外，習主席在講話亦提到，擔任行政長官是一份沉甸甸的責任。這證明擔任特首是需要為人民服務，為人民謀福祉，這對港澳的特首，以及公務員都是一個勉勵，希望香港在由治及興的新時代上，努力拼經濟、謀發展、惠民生，同時助力國家深化改革。



在國家對外開放中發揮關鍵作用



港區全國人大代表林至穎表示，習主席的講話同樣適用於香港，香港在國家對外開放中發揮關鍵作用，香港是一座具有競爭力的國際城市，為國家的國際金融中心，擁有獨立的法律體系和金融體系，它同時還是一個獨立關稅區，這些優勢為更多中國企業參與國際競爭提供融資，同時作為對外貿易和國際爭議仲裁的理想地點。林至穎強調，香港需要繼續深化改革和對外開放，包括積極推動大灣區的法律服務合作，包括在機制對接和規則銜接等方面，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心等“八大中心”地位，以及協助企業透過香港的國際金融中心融入國際金融市場，發揮香港“一國兩制”的優勢，為國家進一步對外開放做出貢獻。



港區全國人大代表冼漢廸認為，習近平主席強調了愛國愛澳、務實親民、敢於直面問題等，這些也是香港需要發揚和堅持的精神。香港要進一步增強香港市民的國家認同感和歸屬感，培養愛國愛港的新一代青年，也要解決住房等市民面臨的實際問題，更要勇敢面對和解決青年發展機會有限等經濟轉型期的瓶頸問題。習近平主席強調要發揮“一國兩制”制度優勢。香港要將“超級聯繫人”和“超級增值人”等優勢與內地市場廣闊、產業體系完整等優勢結合起來，特別是要充分利用粵港澳大灣區四大合作平台和北部都會區建設的機遇，吸引國際頂尖科創人才和企業，構建具有全球競爭力的科技創新生態圈。

