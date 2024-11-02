特區政府上下一心支持岑浩輝打造幸福澳門

中評社北京11月2日電／據大公報消息，為全力協助澳門特區第六任行政長官岑浩輝籌組新一屆澳門特區政府，澳門特區行政長官賀一誠批示，要求各司長辦公室、公共部門和實體從人力資源、物資調配、後勤保障等各方面，全力協助澳門特別行政區第六屆政府籌組工作，確保政府交接工作有序圓滿完成。



多位澳門特區政府官員、公共部門和實體負責人表示，相信岑浩輝在習近平主席和中央政府的領導和全力支持下，定能全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，帶領新一屆特區政府和澳門廣大居民不斷開創澳門發展的新局面。各部門將認真學習岑浩輝的施政理念，支持和配合岑浩輝籌組新一屆特區政府。



保障換屆交接工作順利



行政法務司司長張永春相信，岑浩輝正式就任後，在習近平主席和中央政府的領導和全力支持下，定能全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，維護國家主權、安全、發展利益，更好融入和服務國家發展大局，帶領新一屆特區政府和澳門廣大居民，不斷開創澳門發展的新局面。



張永春強調，行政法務範疇將按照行政長官的批示要求，全力向候任行政長官提供所需的支援，全力協助新一屆特區政府的籌組工作，確保政府交接工作有序圓滿完成。行政法務範疇將認真學習候任行政長官提出的施政理念，奮力改革，主動作為，全力做好行政、法務、市政等各項工作，為打造“法治澳門”、“活力澳門”、“文化澳門”及“幸福澳門”作出應有的貢獻。



經濟財政司司長李偉農表示，經濟財政範疇各職能部門將一如既往，積極做好各項經濟及民生發展工作，全力支持和配合岑浩輝籌組新一屆政府，包括按照參選政綱協助制定施政計劃，竭盡所能推進落實。



保安司司長黃少澤表示，將與保安部隊及保安部門積極配合特區政府換屆交接工作，為第六任行政長官施政提供有力的安全保障。保安範疇全體人員定將全力以赴，緊守崗位，繼續有效推進各項施政、高效執法，切實維護國家總體安全和澳門社會穩定祥和，確保澳門回歸祖國25周年和新一屆特區政府成立相關重大活動安全、順利舉行。

