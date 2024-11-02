中評社北京11月2日電／網評：外資可為繁榮穩定作出更多貢獻



來源：大公報 作者：劉志強



自去年11月以來，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先後在北京和深圳會見多位香港大班，大派定心丸，強調中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，一如既往地全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，希望他們發揮優勢、積極作為，為保持香港繁榮穩定更好作出貢獻。



10月28日，夏寶龍主任在北京會見怡和控股有限公司執行主席班哲明.凱瑟克一行；同月18日，夏主任在北京會見匯豐集團主席杜嘉祺一行。去年11月14日，夏主任在深圳會見英國太古集團行政總裁施銘倫一行；同月22日，夏主任在北京會見香港中電集團董事局主席米高.嘉道理一行。夏主任先後會見多名香港大班，在穩定外資信心的同時，亦顯示出中央對香港的堅定支持和深切關懷。



夏寶龍主任會見香港大班，傳達了幾點重要信息：



一、中央政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，這是長期不變的。香港回歸以來，原有的資本主義制度，包括普通法制度沒有改變，港人生活方式也沒有改變。



二、中央政府將一如既往按照“一國兩制”方針，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，支持所有在香港營商的企業實現更好發展。



三、希望這些扎根香港多年的外資企業，以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港的瞭解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作為，為香港保持繁榮穩定更好發揮作用。

