網評：習主席對港澳發展的高度關心和期盼

中評社北京11月2日電／網評：習主席對港澳發展的高度關心和殷切期盼



來源：大公報 作者：卓偉



國家主席習近平昨日會見新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝。習主席不但高度評價岑浩輝參選以來展現出務實親民、敢於直面問題的良好形象，參選政綱和施政理念符合澳門實際以及廣大澳門居民的期盼，更表明中央對岑浩輝的充分肯定、充分信任。習主席的“兩個充分”既是對岑浩輝個人的肯定和勉勵，也是對澳門的支持、期望和關顧，澳門各界應深刻領會中央的支持和期盼，共同支持新特首共謀發展再建新功。



岑浩輝的一個主要特點，是敢於直面澳門發展的問題，展現出使命擔當和敢於作為，他提出的四大施政方向以及施政藍圖，回應了澳門市民的期望，為澳門長遠健康發展謀篇布局，這也是他得到中央以及澳門各界支持的主要原因。



香港與澳門都是國家的掌上明珠，澳門即將開啟新的發展篇章，香港也進入由治及興的關鍵階段，港澳當前都應以發展為主軸，銳意改革，積極作為，共同深化粵港澳大灣區合作，為國家現代化強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻，不負中央期望。



習近平主席在講話中高度評價了岑浩輝。從個人而言，他曾長期擔任終審法院院長，愛國愛澳立場堅定，依法履職、恪盡職守，為澳門繁榮穩定作出了積極貢獻。從參選以來的表現而言，他展現出務實親民、敢於直面問題的良好形象，參選政綱和施政理念符合澳門實際，符合廣大澳門居民對美好生活的期盼。從選舉結果而言，他獲得高票提名、高票當選，表明澳門社會的廣泛認同和支持。這些都表明澳門特首選舉是深慶得人，展現出澳門新選舉制度的優越性。

