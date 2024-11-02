中評社北京11月2日電／據新華社消息，10月31日，《新華每日電訊》發表題為《稽山鑒水秀文華——浙江紹興積極做好文化遺產保護傳承 推動陽明文化創造性轉化創新性發展》的報導。



紹興古城西北面，沿著呂府門前的小河向西行至謝公橋，再向北望即見陽明故里景區。一片江南水鄉之間，在原址上修繕、營造的陽明故居、陽明紀念館、陽明廣場，吸引陽明文化愛好者到此拜謁、參觀。



“這裡的展陳與演出讓人身臨其境，一下子拉近了與陽明文化的距離。”遊客宋啟明說。



王陽明是明代著名哲學家、思想家和儒家思想的代表人物之一，他創立的陽明心學提出了“致良知”“知行合一”等哲學命題，成為中國傳統文化中的精華，也是增強文化自信的切入點之一。



10月30日至11月1日，由國際儒學聯合會、中國哲學史學會、紹興市人民政府主辦的2024陽明心學大會舉辦。



以“陽明心學與文明互鑒”為主題，本屆陽明心學大會邀請專家學者圍繞陽明心學與東亞文明、明代思潮、企業家精神，以及新時代陽明文化的繼承與發展，展開“稽山論道”“天泉會講”等。



稽山鑒水秀文華。作為王陽明的出生之府、成長之地、歸宿之所，以及陽明心學的萌發、成熟與傳播之地，浙江紹興近年來積極擔負起“為往聖繼絕學”、弘揚陽明文化的歷史使命，多措並舉推動這一中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

