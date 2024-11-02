中國郵政發布《乙巳年》特種郵票圖稿

中評社北京11月2日電／據新華社消息，中國郵政10月30日發布《乙巳年》特種郵票圖稿，該套郵票將於2025年1月5日正式上市發售。



《乙巳年》特種郵票由潘虎、張旺設計。郵票以敦煌壁畫和傳統民俗為靈感來源，將蛇的形象與吉祥寓意巧妙結合，既體現了生肖文化的獨特魅力，又凝聚了樸素靈活的民間智慧。



第一枚圖名為“蛇呈豐稔”，畫面提煉了中華傳統文化中盤蛇的靈動意象，加以喜慶裝飾應和年節氛圍。金色的蛇軀蜿蜒，口中銜著一束“嘉禾”，象徵著“倉廩實，衣食足”的美好圖景。蛇身金光熠熠，與璀璨的麥穗交相輝映，仿佛繪就了一幅豐收時節金光燦爛、富饒滿溢的畫卷，寓意著風調雨順之年，五穀豐登之景，以及國泰民安的盛世祥和。



第二枚圖名為“福納百祥”，畫面以草書筆意將三條蛇創意性地構成了“福”的字形，簡練灑脫、柔美順通。兩大一小三條蛇之間情感細膩流動，顧盼生情，生動展現了闔家歡樂的溫馨場景，寓意著和合共生、福滿人間，寄托了人們對美好生活的無限追求與誠摯祈願。兩枚郵票不僅是對生肖之美的再次詮釋，更是對盛世安康、福澤四季的深情祝福。



中國郵票講述中國故事、塑造中國形象、弘揚民族精神，生肖郵票一直以來都深受廣大人民群眾的喜愛，它不僅是傳承和弘揚中華優秀傳統文化的重要載體，更是聯結古今、溝通心靈的橋梁。