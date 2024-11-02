首批港澳涉稅專業人士取得橫琴執業資格

中評社北京11月2日電／據新華社消息，港澳涉稅專業人士在橫琴執業1日起正式實施，首批49名符合條件的港澳涉稅專業人士取得執業資格證，成為橫琴粵澳深度合作區打造專業人才跨境便利執業的“新樣本”。



“非常榮幸能成為首批在橫琴執業的港澳涉稅專業人士，未來將努力推動澳門會計業界更加深度地參與到合作區的建設中來。”澳門會計專業聯會會長、執業會計師容永恩表示。



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要推動內地與港澳人員跨境便利執業。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》明確，允許具有澳門等境外執業資格的相關領域專業人才，在符合行業監管要求條件下，經備案後在合作區提供服務。近日，國家稅務總局廣東省稅務局發布《港澳涉稅專業人士在橫琴粵澳深度合作區執業管理辦法》公告，自2024年11月1日起，符合資格的港澳涉稅專業人士可以向廣東省稅務局進行從事涉稅專業服務登記，登記後便能在橫琴粵澳深度合作區執業。



根據政策規定，已進行執業登記的港澳涉稅專業人士在橫琴執業須加入橫琴粵澳深度合作區登記註冊的涉稅專業服務機構，其中從事專業稅務顧問、稅收策劃、涉稅鑒證、納稅情況審查等業務的涉稅專業人士須加入稅務師事務所。同時，進一步明確了符合條件的港澳涉稅專業人士發起設立稅務師事務所或擔任稅務師事務所股東或合夥人的條件、與香港稅務學會及澳門會計師專業委員會建立信息共享機制等內容。



“近年來橫琴飛速發展，商事主體越來越多，橫琴開放港澳涉稅專業人士的執業資格對我們打開內地市場是一個很好的機會。”澳門執業會計師黎鴻才說。



