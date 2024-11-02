香港優化“高才通計劃”和“優才計劃”

中評社北京11月2日電／據新華社消息，香港特區政府11月1日起推出三項措施，優化高端人才通行證計劃（“高才通計劃”）和優秀人才入境計劃（“優才計劃”）。



具體措施包括擴大“高才通計劃”合資格大學名單、延長“高才通計劃”A類申請的首個簽證年期至三年、優化“優才計劃”綜合計分制評審準則及安排。



從11月1日起，“高才通計劃”下的合資格大學名單增加13所，總數增至198所。新增院校包括9所內地高校，分別為四川大學、北京航空航天大學、東南大學、北京理工大學、同濟大學、中國人民大學、北京師範大學、南開大學和天津大學。



在延長“高才通計劃”A類申請的首個簽證年期方面，自10月16日起，獲批的該類人才首個簽證期限從兩年延長至三年，以方便盡早規劃帶同家人移居香港。新措施也適用於今年已獲批的約2.1萬名A類人才，他們可從11月1日起在其逗留期限屆滿前三個月內向香港特區政府入境事務處提出延長逗留期限申請，將獲准無條件延長逗留期限一年。



11月1日起，特區政府還將對“優才計劃”綜合計分制進行優化，採用更客觀清晰的計分標準，簡化申請甄選程序。優化後的綜合計分制以評核問卷取代原有逐項計分方式，不設年度配額。目前，經優化的綜合計分制網上申請平台已投入運營。



香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡表示，特區政府積極搶人才、留人才，優化措施將有助於進一步廣納香港發展所需的人才，豐富本地人才庫，提升香港吸引人才的競爭力，鞏固香港作為國際人才樞紐的地位。