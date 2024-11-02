中巴友誼醫院：“感謝來自中國的禮物”

中評社北京11月2日電／據新華社消息，在巴基斯坦西南部港口城市瓜達爾，中國援建的中巴友誼醫院啟用已約半年。記者近日探訪這座醫院，在探訪中發現，現代化的醫療設備和服務讓當地民眾贊不絕口。



作為中巴經濟走廊框架下的民生援助項目，中巴友誼醫院於今年5月啟用，設有急診、門診、住院、行政管理和後勤等功能區域，各科室門診設置齊全。



據院長阿凡·法伊克·扎達介紹，在中巴友誼醫院建成前，瓜達爾地區醫療資源十分匱乏，老醫院設施簡陋，診療手段單一，即便是最基礎的身體檢查，都要長途跋涉去五百多公里外的卡拉奇等大城市。“現在有了中方捐贈的設備，我們能快速、準確地診斷並及時治療患者。”



阿凡此前曾在巴基斯坦多家知名醫院工作，他告訴新華社記者，中巴友誼醫院設施完備情況超乎他的想象。“CT掃描儀、X射線儀、醫學實驗室……我們感謝中國提供的先進設備，這對當地人來說是很大的福氣。”



記者發現，雖然醫院裡候診患者較多，但門診區內整潔有序，各種設備運行良好，為保護患者隱私，診療室還按性別劃分出不同的就診區。



該院婦產科醫生沙齊亞·阿里從業20多年，她告訴記者，中巴友誼醫院配備的超聲設備極大地提高了診治準確率。醫院還設有新生兒重症監護病房，各種婦產科設施也很齊全，醫院啟用後，本地區孕產婦死亡率和新生兒死亡率呈下降趨勢。



沙齊亞說，感謝中巴友誼醫院這份“來自中國的禮物”，“我很高興本地有一所醫療水平這麼高的醫院，還配備這麼好的設備，相信醫院診療水平會越來越高”。

