2024年度中國援斯培訓學員聯誼會舉行

中評社北京11月2日電／據新華社消息，2024年度中國援斯培訓學員聯誼會10月30日在斯里蘭卡首都科倫坡舉行。



斯里蘭卡財政部常務秘書馬欣達·西裡瓦德納、中國駐斯里蘭卡大使戚振宏夫婦以及200餘名研修班學員代表等出席。



西裡瓦德納在會上表示，斯中兩國友誼源遠流長，感謝中國多年來對斯里蘭卡在經濟發展、基礎設施、人員培訓等方面堅定不移的支持。自中國開展援外培訓項目以來，斯里蘭卡政府部門官員已獲得8000餘次培訓機會，獲得更多知識技能以促進斯里蘭卡全方位發展，更加深了兩國傳統友誼。



戚振宏表示，中國政府高度重視與斯里蘭卡開展全方位教育合作，多年來累計邀請近13000名斯里蘭卡各界人士赴華參訓。截至今年10月底，斯里蘭卡2024年赴華參訓學員已超千人，培訓主題涵蓋公共管理、科學研究和災害管理等17個領域。新的一年，中國政府將充分考慮斯里蘭卡新政府的發展需求，提升培訓計劃的針對性和有效性，歡迎更多學員到中國研修訪問。



中國駐斯里蘭卡大使館經商處參贊唐彥棣表示，中方因地制宜設計培訓項目，形式多樣、領域豐富、深入基層。未來歡迎斯方相關部門緊密圍繞國家發展規劃和優先事項提出培訓需求，雙方共同設計培訓主題，提升培訓針對性和務實合作水平，並加強訓後聯繫。



聯誼會現場，斯里蘭卡武術協會成員表演了太極扇、長拳、刀術，另有斯里蘭卡傳統歌舞等節目演出。



斯里蘭卡學員拉吉萬帶著一本中國傳統文化主題書籍前來參會。“六個月前我到中國參加培訓，並游歷了北京、上海、四川等不同省市，深感中國文化之博大精深。這樣的機會十分難得，我備感榮幸，也希望兩國之間能有更多人文交流機會，促進瞭解、增進友誼。”他說。