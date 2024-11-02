俄稱對谷歌天價罰款是“象徵性”的

中評社北京11月2日電／據央視新聞報導，據俄羅斯商業咨詢網站近日報導，由於美國谷歌公司一直未恢復相關俄羅斯媒體在社交平台“優兔”上的賬戶，俄羅斯一家法院此前對其處以罰款，目前這個數額已經達到2乘以10的36次方盧布，也就是2後面有36個0的數值。



1美元約等於100盧布，按美元來計算，一共是35位數，按盧布計算，一共是37位數。多家媒體還報導稱，這一數值早已超過了全球GDP的總額。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當地時間10月31日表示，針對谷歌公司的天價罰款是象徵性的，這些訴求的實質是俄方希望谷歌不要在自己的平台上限制俄羅斯媒體的活動，呼籲谷歌管理層關注並糾正現在這種情況。



據報導，谷歌公司被處以天價罰款的原因，是俄羅斯法院要求谷歌恢復十幾家俄羅斯媒體在社交平台“優兔”上的賬戶，但谷歌沒有執行這一要求。根據俄羅斯法院此前的決定，若在法院決定生效後的9個月內谷歌未能執行相關要求，則每天增加10萬盧布的罰款，罰款金額每周還要增加一倍，罰款總額沒有限制，直到法院決定得到執行為止。有消息人士稱，9月份時，俄羅斯法院針對谷歌的罰款總額就已經接近1乘以10的33次方盧布，也就是1後面有33個0的數值。



2020年8月，俄羅斯“皇城”電視台就“優兔”以違反制裁為由封鎖其賬號，針對谷歌公司，向俄羅斯法院提起訴訟。2021年，俄羅斯法院命令谷歌公司歸還“皇城”電視台對被封鎖賬戶的訪問權限，否則將對其處以逐漸增加的罰款。2022年俄烏衝突爆發後，“優兔”又封鎖了俄羅斯衛星通訊社、今日俄羅斯電視台等一批俄媒賬戶。2022年2月，俄羅斯聯邦反壟斷局也因“優兔”封鎖俄媒賬戶，認定谷歌濫用優勢地位違反相關法律，並對其處以罰款。2023年11月，谷歌在俄羅斯的公司破產，但罰款仍在繼續增加。