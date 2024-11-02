中國台灣網AI主播“小白”正式上線

中評社北京11月2日電／據中國台灣網消息，隨著人工智能技術的日新月異，為貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，更好地為兩岸同胞特別是台灣同胞提供優質的資訊服務，由中國台灣網精心打磨的AI主播“小白”，於今日（11月1日）正式上線。



中國台灣網於2019年推出“31條”APP卡通“形象大使”——“融融”，受到兩岸青年的追捧。五年來，“融融”走遍祖國大江南北，為兩岸網友帶來“融融觀浙”“融融觀蜀”“融融觀雲”等系列報導，以獨特的視角將“所見、所聞、所觀、所感”，以“圖文＋視頻”等融媒體產品展現，深受兩岸同胞的喜愛與認可。



當前，創新潮湧、數字崛起。中國台灣網因勢而謀、應勢而動、順勢而為，推出AI主播，期盼通過人工智能技術，將大陸各地惠及台胞的暖心服務觸及更多台灣同胞，將祖國好山好水的壯美風光推介給更多台灣同胞，將豐富多彩的中華優秀傳統文化展現給更多兩岸同胞，用科技的力量講好兩岸融合發展故事，更好地為兩岸同胞服務。希望“小白”能夠獲得兩岸青年朋友的喜歡。



我們相信，當兩岸的故事遇上AI主播，會碰撞出更多的精彩。歡迎更多的“兄弟姐妹”加入“融融家族”，不斷壯大對台報導隊伍，優化新聞報導方式，提升涉台報導效能。讓我們攜起手來，以AI為助力，共同為台海謀和平、為同胞謀福祉、為國家謀統一、為民族謀復興。