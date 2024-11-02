中国空间站科学实验镜像平台建成运行

（圖源：央視新聞） 中評社北京11月2日電／据央视新闻报道，记者从中国科学院空间应用中心获悉，近日，中国空间站科学实验镜像平台进入正式运行阶段，将为空间站科学实验提供重要支撐。



总台央视记者 帅俊全：在中国载人航天工程空间应用系统，可以看到和中国空间站的科学实验设施1∶1配置的这样一个镜像平台已经全部建成，而且于近日正式投入使用。神十九乘组即将展开的大量的科学实验，前期都已经在这里完成了匹配验证实验。



据介绍，中国空间站科学实验镜像平台配备了14个科学实验柜，以及相应的信息、配电、流体散热等舱內外公共支撐设备等，是地面上与中国空间站平行运行的科学实验系统。



中国科学院空间应用中心研究员 钟红恩：通过这个系统，实际上我们神十九乘组上去要做的实验，我们做了发射前这些实验载荷，还有它的一些软件，还有备品备件在这上面做了一个地面验证。



作为国家太空实验室重要的地面科学实验基础设施，镜像平台主要有三大功能。首先，神舟和天舟飞船携带的科学载荷上行前，都需要在这里进行上天前最终确认测试，航天员也能夠在此进行科学实验的操作训练；其次，空间站上进行的科学实验方案也可以提前在这里验证，如果万一在轨出现故障，也能夠在这里进行故障排查定位，並验证解決措施；再者，可以支持天地比对实验，空间站上的科学实验可以与镜像平台的地面实验进行天地比对分析研究。



中国科学院空间应用中心研究员 钟红恩：天地比对实验实际上是天上做实验，然后地面上同步在开展实验。这样在同样的条件下只是微重力不一样，我们去进行比对，看看实验效果有什麼差别，就看两种不同重力因素，对于实验的影响到底是什麼样子。