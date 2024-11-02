新版醫保藥品目錄預計於11月底對外發布

（圖源：中國科技網） 中評社北京11月2日電／據人民日報報導，10月30日中午12點，最後一名企業代表走出位於北京西皇城根北街的全國人大會議中心，這也標誌著各界關注的2024年國家醫保藥品目錄調整現場談判順利結束。距離正式結果公布還需要一段時間，為讓群眾盡快瞭解談判總體情況，國家醫保局醫藥服務管理司相關負責人接受了記者採訪。



涉及127家企業、162種藥品，現場談判工作平穩順利



這位負責人表示，按照既定工作安排，從10月27日到30日中午，國家醫保局組織25名來自全國各個省份醫保部門的談判專家與相關藥品企業開展了現場談判和競價，共涉及127家企業、162種藥品，其中醫保目錄外藥品117種，醫保目錄內談判續約藥品45種。據介紹，今年現場談判工作平穩順利，總體結果與往年基本相當，符合預期。“擴容”後的新版醫保藥品目錄預計於11月底對外發布，明年1月1日起正式實施。



目錄調整進入動態化、常態化、規範化軌道，今年目錄談判呈現四大特點



“隨著中國特色醫療保障制度的不斷健全，醫保藥品目錄調整已經進入動態化、常態化、規範化軌道。”這位負責人表示，今年目錄談判呈現出四個鮮明特點。



一是彰顯了黨中央、國務院對人民健康福祉的關切。藥品是人類對抗疾病的有力武器，將臨床必需、安全有效的新藥好藥及時納入醫保目錄，切實減輕患者經濟負擔是“人民至上”理念的具體體現。國家醫保局成立以來，大力推動醫保藥品目錄改革，目錄調整周期從以前最長8年縮短至1年，每年參與談判的品種數從2018年的18種擴大到近兩年的100種以上，80%左右的新藥能在上市後兩年內被納入醫保目錄。回顧過去幾年的醫保談判，周期越來越穩定、工作效率越來越高、新藥准入越來越快。



二是彰顯了中國開放包容的大國風範。醫保談判不區分內外資、企業規模和所有制屬性，所有符合條件的藥品都可以自主進行申報。參加今年談判的企業，既有諾華、賽諾菲等外資企業，也有恒瑞、信達等內資企業。既有羅氏、強生這樣的大型跨國公司，也有康方、雲頂新耀這樣的新興生物醫藥企業。華潤等國有企業，也有齊魯、揚子江等民營企業。國家醫保局堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，踐行開放包容的態度和立場，歡迎廣大醫藥企業積極參與醫保談判。



三是彰顯了醫保部門系統集成的治理優勢。6年來，醫保談判新增藥品協議期內銷售近5000億元，醫保基金支出超3400億元，如此大規模的資金主要是在原有支出結構中進行優化調整，沒有大幅增加群眾繳費負擔。一是初步建立了談判藥品全周期的價格調整機制，通過簡易續約、重新談判等方式引導協議期品種價格更加公平合理。二是通過集采推動高質量仿制藥替代，騰挪出支持創新藥品的空間。初步匡算，近年來，國家推行的藥品耗材集中帶量採購，為新藥耗新技術的准入以及醫療服務價格調整創造了近5000億元的醫保基金空間。三是加強支付管理。通過強化監管、支付方式改革等措施，力爭“每一分錢都花在刀刃上”，藥品費用支出的必要性、規範性、合理性明顯提升。

