東風著陸場準備就緒　迎神十八乘組回家

圖：北京時間2024年11月1日，神舟十八號、神舟十九號航天員乘組交接中國空間站鑰匙。（圖源：央視新聞） 中評社北京11月2日電／據大公報消息，綜合央視新聞和新華社報導：據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2024年11月1日，神舟十八號、神舟十九號航天員乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙。目前，神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，計劃11月4日返回東風著陸場。東風著陸場10月31日晚至11月1日凌晨組織所有搜救力量展開最後一次全系統綜合演練，檢驗返回段搜救任務組織和保障能力、搜索返回艙和救援航天員能力、著陸現場組織和管控能力。目前，各項準備工作已就緒，靜候神十八航天員回家。



針對這次搜救任務，東風著陸場組建了1支直升機搜救分隊、1支載有傘降隊員的固定翼飛機搜救分隊、1支地面搜救分隊，著陸區周邊地方政府組建了民兵分隊，在著陸場區指揮部的統一指揮下，東風著陸場全面、系統地組織了任務準備工作。



暗夜低溫是任務難點



據介紹，神舟十八號載人飛船返回艙著陸時間為凌晨，根據著陸場歷年氣象資料統計，11月上旬凌晨平均氣溫約1.5攝氏度，極端最低氣溫零下14.4攝氏度，飛船返回時段基本沒有月光。這次任務難點是暗夜和低溫條件，導致目標搜索發現難、到達著陸現場難、救援現場保障要求高。



“按照使救援現場亮如白晝的思路，我們籌措了各種照明器材4型18套，在神舟十四號夜間搜救基礎上進一步完善了著陸現場照明保障手段。”酒泉衛星發射中心王正軍介紹，“按照以最溫暖的方式救援航天員的思路，為航天員準備了睡袋、蓋毯等禦寒物資，同時對醫監醫保車進行維護，在低溫條件下也可以為航天員提供溫度適宜的醫監醫保場所。”



為熟悉搜救環境，空中分隊進場以來已組織9個場次的飛行訓練，對著陸區內各種地形地貌、危險物進行了普查和標記。地面分隊對著陸區進行了地毯式勘察，詳細記錄和整理了車輛易通行軌跡，開展了沙漠駕駛、夜間搜索、夜間處置回收等專項訓練，完成2次空地協同訓練、2次全系統演練，按計劃開展了飛船返回前的各項訓練演練工作。



目前，東風著陸場各搜救力量和裝備設備均處於良好狀態，具備執行搜救任務的條件，神舟十八號航天員乘組已做好撤離前各項準備工作。