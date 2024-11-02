天津：聯動監督推動歷史文化遺產保護

（圖源：新華社） 中評社北京11月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，沿著津圍北二線一路向北，距離天津市區約160公里的薊州黃崖關長城，山巒叠起，險峻雄奇。墻體修繕、預防性保護、提升改造長城博物館……如今，古雄關綻放新芳華。



天津市紀委監委立足職能職責，圍繞深入發掘歷史文化資源、繁榮發展文化事業和文化產業等重點任務，強化“室組地”聯動監督，推動保護好、傳承好、利用好歷史文化遺產。



天津市紀委監委第六監督檢查室會同駐市文旅局紀檢監察組和相關區紀委監委組成聯合監督檢查組，按照“一事一台賬、一事一方案、一事一監督”原則開展針對性監督。聯合監督檢查組在調研監督中發現，前幹澗長城（三界碑段）存在烽火台破損、部分墻體路面損毀等問題，經分析研判，市紀委監委第六監督檢查室發揮統籌指導作用，及時制定專項監督方案，明確對修繕保護工作跟進監督和開展“回頭看”工作機制；薊州區紀委監委發揮近距離優勢，做實靠前監督，及時瞭解掌握修繕保護第一手資料；市紀委監委駐市文旅局紀檢監察組與駐在單位進行溝通會商，督促切實履行工作職責，協調天津大學及有關文物部門，組織開展長城搶救性保護維修項目研究論證，確定修繕措施和施工工藝，並及時開展修繕工作。



自前幹澗長城修繕項目開展以來，聯合監督檢查組多次赴現場跟進監督項目進展以及專項資金使用情況。目前，前幹澗長城搶救性修復項目已全部完工。



在推動前幹澗長城修繕的同時，聯合監督檢查組對長城國家文化公園（天津段）建設等17個保護修復項目開展監督，緊盯文物古跡本體及環境保護、工程資金管理使用和幹部履職盡責等情況，協調解決項目中卡點、堵點、難點問題，督促相關職能部門提升思想認識、優化服務保障，確保保護修復項目建設廉潔高效推進。



“這個文化公園的面積非常大，輻射周邊好多村落，能帶動周邊業態發展，我們將繼續深入關鍵點位，緊盯重要環節督項目進度、查工作作風，推動提升歷史文化資源保護利用水平。”天津市紀委監委第六監督檢查室有關負責同志說。

