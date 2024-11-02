陝西：紀巡審聯動徹查鄉村振興領域蠅貪蟻腐

（圖源：新華社） 中評社北京11月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，陝西省白河縣嚴肅查處了宋家鎮某村黨支部書記、村委會主任毛某重復享受50餘畝退耕還林補助，侵害基層群眾利益的案件。該問題由縣審計局在對鄉村振興領域退耕還林工作進行常規審計時發現，經“紀審”雙方協同聯動，查清了毛某侵占退耕還林補助的事實。最終，毛某受到開除黨籍處分，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



陝西省紀委監委、省委審計辦、省審計廳、省委巡視辦牽頭成立領導小組，聯合印發加強“紀巡審”聯動開展鄉村振興重點地區重點領域整治相關工作方案，明確整治重點、方法步驟、工作要求等。各級紀檢監察機關緊盯農村集體“三資”管理不規範、惠民資金發放過程中存在的優親厚友、虛報冒領、錯發漏發等問題，建立“紀巡審”聯動機制，積極拓寬問題線索發現渠道，深挖徹查鄉村振興領域“蠅貪蟻腐”。



該省圍繞資源共享、信息互通、協作聯動等方面綜合發力，建立紀檢監察監督、巡察監督與審計監督貫通協同工作機制，為“紀巡審”貫通協同提供制度保障。鎮巴縣健全定期協商、線索移送機制，通過定期召開聯席會議，研究解決工作協作配合和問題線索移送處理、結果反饋等方面出現的新情況、新問題；嵐皋縣制定出台縣委巡察機構與相關部門工作協作配合機制，建立健全數據共享和問題線索移送機制，提前為被巡察單位進行精準“畫像”；佛坪縣在開展巡察前，“紀巡審”三方商定監督工作重點，將年度政治生態研判計劃、巡察任務、審計項目納入監督內容，通過“以審助巡”、“借巡促審”、“紀巡審”聯動等方式對全縣45個單位開展監督……各地立足實際，整合監督資源、形成監督合力，不斷提升監督效能。



此外，該省各級紀檢監察機關聯合審計部門扎實開展經濟責任審計，以農村集體“三資”的管理、分配和使用為重點，緊盯黨員幹部失職瀆職、決策失誤和管理漏洞等方面，促進基層黨員幹部依法用權、秉公用權、廉潔用權。



“縣紀委監委就巡察移送的問題線索進行深挖，查處了雲陽鎮滑裡村仝家組組長郭某等4人私收群眾樁基費案件。同時，縣紀委監委聯合審計部門嚴查各鄉鎮（街道）村集體賬目，涇幹街道、三渠鎮、興隆鎮、雲陽鎮、安吳鎮5個鎮（街道）的賬目上累計收回各類資金127.24萬元。”涇陽縣紀委監委有關負責同志介紹，該縣把農村集體“三資”領域打假治亂作為審計監督重點，嚴肅查處虛報冒領惠農惠民補貼資金、合同不規範、財務數據造假、農村會計信息失真等問題。



“紀檢監察機關對審計反饋疑點問題全面認領、不漏一項，嚴肅查處農村集體‘三資’領域不正之風和腐敗問題。”陝西省紀委監委有關負責同志介紹，各級紀檢監察機關通過採取巡審同步、先審後巡、先巡後審等方式提升案件查辦質效。甘泉縣紀委監委聯合縣農業農村局、審計局等部門，對全縣63個村（社區）“三資”大額合同、群眾反映強烈的“三資”問題逐件審查，共查處私自變賣村集體資產等“三資”管理問題10件，給予黨紀政務處分21人，收回土地1509畝，追繳欠款256.3萬元。截至目前，在“紀巡審”聯動機制下，該省紀檢監察機關已排查出問題線索570件，立案328件，已追究責任439人。



同時，陝西省堅持邊審邊改、邊巡邊改，全面推進問題整改，督促相關縣區建立健全惠民“一卡通”資金發放管理流程、農村集體經濟合同管理辦法等規章制度，確保將各項惠民惠農政策落到實處。