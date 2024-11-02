寧夏：保障特約監察員履職盡責

中評社北京11月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，“這次以特約監察員身份參與、瞭解違規處置國有資產和投資損失專項治理，切身感受到紀檢監察幹部瞄著問題去、追著問題走、盯著問題查，保障了國有資產安全和保值增值……”近日，在寧夏回族自治區紀委監委特約監察員座談會上，談及履職經歷和感受，寧夏廣播電視台融媒體新聞中心經濟文化部主任、自治區監委第二屆特約監察員馬佳表示。



“特約監察員覆蓋面廣、專業性強、經驗豐富，在聯繫群眾、瞭解民情、發現問題上有天然優勢。”自治區紀委監委有關負責同志介紹，為助力特約監察員充分發揮自身優勢，解決其對紀檢監察工作不夠瞭解的實際問題，自治區紀委監委積極採取一系列務實舉措，為特約監察員履行好監督職能搭建平台。



自治區紀委監委根據特約監察員專業身份特長等，結合保障特約監察員履職，構建“年初制定重點任務分工、年中督促推動、年底總結提升”的工作閉環。同時，建立重點活動“雙向選擇”機制，自治區紀委監委辦公廳定期收集機關各部門活動計劃並向特約監察員推介，鼓勵特約監察員根據專業方向、履職意願等自主“點單”，為常態化參與活動提供有效抓手。此外，自治區紀委監委還建立履職需求管理機制，按照相關部室對特約監察員協助工作的具體需求，根據特約監察員自身優勢推薦人選，科學統籌特約監察員資源，確保履職監督更有針對性和有效性。



固原市紀委監委舉辦紀檢監察“開放日”暨特約監察員“進機關”活動。受邀參加活動的12名特約監察員現場觀摩模擬談話情景，瞭解紀委監委機構設置、機關黨建、隊伍建設、廉潔文化建設等情況，“零距離”接觸紀檢監察工作。此外，該市紀委監委還採取組織特約監察員參加紀檢監察業務培訓班、列席理論學習中心組學習會議等方式，協助特約監察員熟悉紀言紀語、法言法語及工作流程。涇源縣紀委監委整合鄉鎮紀委、村級紀檢委員、特約監察員、群眾和輿論監督力量，探索“群眾監督—村務監督委員會—鄉鎮紀委—縣紀委監委”四級監督網格模式，凝聚監督合力，助力特約監察員在具體實踐中提升履職能力。



“下一步，我們將通過暢通交流渠道、建立規範制度、豐富活動載體等多種途徑，強化服務管理，積極創造履職條件，保障特約監察員履職常態化、規範化、制度化，助推新時代新征程紀檢監察工作高質量發展。”自治區紀委監委辦公廳有關負責同志表示。