中國石化：以項目化監督促重點任務提速增效

中評社北京11月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，中國石化紀檢監察組立足職責定位，統籌發揮“室局企”聯動監督優勢，創新開展項目化監督工作。



聚焦保障國家能源安全、促進轉型升級、推進科技自立自強、深化改革強化管理、推動安全綠色發展、營造良好政治生態等6大課題，先後立項57個，以項目化實施、清單化管理、協同化推進、常態化監督的方式，發現並督促整改問題，持續提升監督針對性實效性，累計制定監督措施404個、推動解決問題491個，有力保障推動重點任務提速增效、落實落地。



中國石化紀檢監察組通過找准切入點、結合點、著力點，進一步推進政治監督具體化精準化常態化要求落細落實。在項目選擇上堅守政治監督定位，採取企業申報、工作局點題、職能室研判的形式選定監督項目，把集團公司部署要求和各企業發展需求結合起來，緊盯影響企業核心功能發揮的關鍵問題，涵蓋上中下游及科研板塊重點企業，確保入選項目的代表性、集中性、普遍性，推動解決企業改革發展中的重點難點問題，使得監督更聚焦。



發揮“室局企”聯動監督的一體化優勢，相關企業紀委主動加壓，根據項目化監督統一安排和所轄項目實際，制定監督方案或監督計劃，認真研究監督思路、明確任務目標、探索有效路徑，推動項目穩步推進。各工作局發揮近距離、常態化優勢，做好片區項目指導督導，綜合運用日常監督、專項督查、調研檢查等方式跟蹤項目進度，確保項目有序開展。相關職能室做好整體統籌，通過定期收集運行表和不定期抽查相結合的方式把握項目運行情況，對項目運轉中發現的問題及時協調解決。



項目化監督堅持把問題導向貫穿始終，在把握中央巡視反饋指出問題、各類監督檢查發現問題的基礎上，綜合運用深入現場查、查閱資料找、透過訪談挖、調研座談聽等多種途徑進行查擺，全方位梳理問題，多角度深挖根源，確保將問題查深查透。對問題實行清單管理，根據不同問題情況按照即知即改、限期整改、綜合推動等方式分層分類處置，發揮各層級監督力量聯動優勢，協同推動問題解決。樹立系統觀念，歸納重點領域存在的共性問題，研究制定針對性措施，力爭做到“完成一批項目、解決一類問題、深化一域治理”，達到以項目化監督實現綜合治理、長效治理的效果。



“我們將持續把項目化監督作為推動政治監督具體化精準化常態化的重要抓手，著力構建謀劃部署、跟進瞭解、督導檢查、交流研討、評價考核、成果集成的閉環管理體系，推動監督工作上台階、出實效。”中國石化紀檢監察組有關負責人表示。