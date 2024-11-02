中評社北京11月2日電／據中國紀檢監察報報導，金秋時節，走在安徽省淮北市的龍脊天路上，路邊的冬青樹排列整齊，綠化工人正在為新種植物培土施肥。“就在3天前，我們剛剛完成了新增冬青樹的移栽工作，在原有基礎上新種了1000餘棵，現在這一片的綠化明顯更密集了。”東部山場森林多目標經營工程杜集段項目施工負責人介紹。



此前，安徽省紀委監委組織開展城市綠化工程領域專項整治，淮北市紀委監委接到了一條來自專項巡察的問題線索。



“合同裡寫了在大頂山場區域內應種植冬青樹3950棵，但實際種植僅2900棵。工程量減少近26%，工程款卻正常結算。如此明顯的問題，在初步驗收、竣工驗收等多次動態驗收中都沒發現。”巡察組移交來的問題線索中，清楚列明了東部山場森林多目標經營工程中防護網規格尺寸不達標、冬青冠幅及數量不夠等問題。



經查，該項目驗收中存在公職人員收受管理服務對象購物卡、現金，未嚴格按照驗收方案組織驗收，對苗木數量驗收較為簡單粗放，未能發現苗木數量不達標等問題，共涉及4名黨員幹部。“有時候收禮、受賄的地點就在項目驗收現場，毫不避諱。”淮北市紀委監委專案組成員孫良告訴記者。



在審查調查中，專案組還發現，綠化工程領域的圍標串標、買標賣標、掛靠施工現象比較突出。“比如，某項目施工方負責人趙某向6名相關黨員幹部行賄或送禮，先後以10餘家公司的名義承攬過綠化工程項目。還有，某項目施工方負責人楊某通過‘買標’方式，在5年內先後掛靠常州宇翔園林建設、安徽廣闊園林等綠化工程公司資質，承攬了多個工程項目。”孫良介紹。



在該系列案中，淮北市林業局原局長陶士軍、林業工作站原站長朱海洋、林業工作站原副站長劉陽等3人為他人在項目驗收、資金撥付、項目承攬等方面謀取利益，均被給予“雙開”處分。市林業工作站李某、王某等8人，因工程驗收方面不正確履行工作職責，收受他人財物，分別被給予黨紀政務處分。



針對專項巡察、案件查辦中發現的問題，淮北市紀委監委制發紀檢監察建議，督促市林業局黨組召開民主生活會，深入對照檢視問題，圍繞項目招標、審批監管、檢查驗收、資金撥付等重點環節排查出廉政風險點11個，並督促制定出台《淮北市林業局工程項目管理辦法（試行）》《淮北市林業局內部審計管理制度（試行）》等制度，對招標投標、建設監理、審核驗收等環節實行內審制度，嚴防“定向”招標、驗收“放水”等亂象，強化對工程項目的全流程管理。



“這個項目由誰負責驗收，是否經過內部審計？”10月20日，駐市自然資源和規劃局紀檢監察組對2023年相山綠化中幼齡林撫育及加密項目進行監督檢查。今年以來，市紀委監委相關部室和派駐紀檢監察組強化監督，深入各單位、相關工程項目一線，實地檢查50餘次，緊盯制度落實情況進一步壓實職能部門責任。



“城市綠化工程是提升城市形象、提高群眾獲得感、滿足人民群眾對美好生活向往的民心工程。我們將繼續進一步分析研判綠化工程建設各環節存在的監管盲點和制度漏洞，以有力監督持續淨化城市綠化工程領域行業生態。”淮北市委常委，市紀委書記、監委主任李朝輝說。（記者 沈東方）