從多頭髮文到“一張清單”

中評社北京11月2日電／據中國紀檢監察報報導，問題來源、整改措施、牽頭部門、完成時限……打開海南省文昌市下發的鄉村振興領域有關考核評估問題整改任務清單，各個條目簡潔明了、具體實在，讓人一目了然。



“這張清單包括了財政、民政、人社、水務等各個方面工作，直接下發給鄉鎮。與往年不同，今年各行業主管部門不再重復下發工作方案，各鄉鎮也只需與鄉村振興局對接。”市紀委監委黨風政風監督室主任莫培俊介紹。



從多頭髮文、重復報表到統一方案、簡化流程，文昌市在推動文件減量提質、讓基層幹部輕裝上陣方面做出了積極探索和有益嘗試。



此前，文昌市紀委監委工作人員到文城鎮、會文鎮等地開展監督檢查時，有鄉鎮幹部反映，市鄉村振興局下發鄉村振興領域有關考核評估問題整改工作方案後，財政、民政、人社、水務等部門也制發各自系統的實施方案，雖然各有側重，但部分工作要求和落實措施大致相同，導致鄉鎮需要向多個部門重復報送相同或相似內容。



梳理文城鎮2023年6月份收到的相關文件，可以看到，圍繞監測對象“三保障”、脫貧人口穩崗就業、駐村幹部作風等工作，多個行業部門下發了工作方案和整改台賬，其中部分內容存在重復。



多頭髮文，政出多門，不僅影響了統一性、權威性，也導致行政成本增加、工作效率降低，給基層造成困擾。



文城鎮副鎮長陳文強告訴記者，一方面，不同行業部門有各自的報送渠道，鄉鎮需要通過郵箱、微信群、辦公系統等不同途徑進行信息報送；另一方面，由於統計標準和時限各異，有時同一組數據需要反復統計匯總，占用不少工作時間。

