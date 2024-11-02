王毅同斯洛伐克外長布拉納爾會談

中評社北京11月2日電／11月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同斯洛伐克外長布拉納爾舉行會談。



王毅說，菲佐總理此訪內容豐富、成果豐碩。兩國確立戰略伙伴關係新定位，為各領域合作注入強勁動力，向世界發出積極信號。中方讚賞斯方奉行對華友好政策，堅持不干涉別國內政原則。中斯理念相通，相互理解尊重彼此核心利益，這是戰略伙伴的應有之義。中方始終從長遠和戰略角度看待和發展中斯關係，將其置於中國外交重要位置，願共同落實好兩國領導人重要共識，鞏固政治互信，深化務實合作，推動雙邊關係行穩致遠。



布拉納爾表示，菲佐總理此訪具有歷史性意義，斯中關係實現提質升級，雙方簽署多個合作協議。斯洛伐克將繼續堅定奉行一個中國政策，期待以建立戰略伙伴關係為新起點，推動雙邊關係實現更大發展。斯中在諸多重大問題上觀點一致。斯方堅持多邊主義理念，高度讚賞習近平主席提出的系列重大全球倡議。斯方完全支持中國巴西就政治解決烏克蘭危機提出的“六點共識”，願積極參與“和平之友”小組，與各方一道，通過對話協商實現和平。



雙方表示將在兩國領導人戰略引領下，充分發揮政府間合作委員會、經濟聯委會、科技合作委員會等機製作用。加快互設文化中心，夯實中斯友好的社會和民意基礎。以中方給予斯公民15天免簽入境政策為契機深化兩國友好往來。



雙方還就中歐關係交換了看法。王毅強調，中歐是伙伴而不是對手。雙方應相互尊重、相互欣賞，相互借鑒、相互成就。希望歐方秉持客觀理性態度，始終堅持正確對華認知，共同致力於中歐關係穩定健康發展。