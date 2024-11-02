】 【打 印】 
王毅同斯洛伐克外長布拉納爾會談
http://www.CRNTT.com   2024-11-02 15:58:58


　　中評社北京11月2日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅1日在京同斯洛伐克外長布拉納爾舉行會談。

　　王毅說，菲佐總理此訪內容豐富、成果豐碩。兩國確立戰略夥伴關係新定位，為各領域合作注入強勁動力。願共同落實好兩國領導人重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。

　　布拉納爾表示，斯洛伐克將繼續堅定奉行一個中國政策，期待以建立戰略夥伴關係為新起點，推動雙邊關係實現更大發展。

　　雙方就中歐關係交換看法。王毅強調，中歐是夥伴而不是對手。希望歐方秉持客觀理性態度，共同致力於中歐關係穩定健康發展。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：