朝鮮外務省：將繼續加強遏制敵對勢力軍事威脅

中評社北京11月2日電／據央視新聞：當地時間11月1日，朝鮮外務省發言人發表聲明稱，朝鮮將繼續努力加強遏制敵對勢力軍事威脅、維持地區實力平衡。



聲明表示，朝鮮進行的最新型洲際彈道導彈“火星炮－19”型試射，作為針對敵對勢力挑戰朝鮮主權和安全、破壞朝鮮半島地區和平與穩定的應對措施的一部分，是合法行使正當自衛權。



聲明稱，美國及其追隨勢力惡意詆毀朝鮮主權行使，在朝鮮半島及其周邊進行侵略性聯合空中演習，還展現出要在聯合國安理會會議上侵害朝鮮自衛權的意圖。



朝鮮外務省就敵對勢力以雙重標準和詭辯給朝鮮安全環境造成危險的對抗行為深表憂慮，朝方認為這是對聯合國憲章和國際法的粗暴違反、對國際和平與安全的嚴重挑戰，朝方對此予以強烈譴責和反對。



聲明稱，朝鮮半島一觸即發的尖銳核對抗狀態持續不斷，針對主權國家的單方面軍事挑釁頻繁，“政權終結”之類極為惡意而刺激的威脅猖獗。



聲明表示，僅在今年，美國和韓國進行的旨在針對朝鮮使用核武器的各種戰爭會議達20多次。美國在朝鮮半島及其周邊地區頻繁、多次部署包括“西奧多·羅斯福”號航母戰鬥群在內的各種戰略資產，不斷進行包括“乙支自由護盾”等在內的各種反朝戰爭演習。



聲明稱，朝鮮將以壓倒性的絕對力量應對美國及其追隨的敵對勢力日趨危險的軍事威脅，從而徹底遏制核戰爭爆發的危險，強有力地管控地區政治軍事局勢，這是朝鮮堅定不移的戰略選擇和意志。



聲明表示，朝鮮在任何環境中都將繼續增強努力以堅決維護自己的主權和安全及發展利益，保障朝鮮半島和地區的持久穩定，果敢應對任何威脅和挑戰。如果敵對勢力無視朝方的嚴正警告繼續採取挑釁行動，朝方將給予更加強有力的回應。