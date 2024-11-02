講話激發實幹鬥志、凝聚改革合力

中評社北京11月2日電／據新華社報導，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班10月29日至11月1日在京舉行。習近平總書記在開班式上發表重要講話，深刻闡明進一步全面深化改革的一系列重大理論和實踐問題，對於全黨全面準確理解全會精神，推動各項改革舉措精準落地見效，具有十分重要的意義。



連日來，廣大黨員、幹部認真學習領會習近平總書記重要講話精神。大家表示，要在學深悟透的基礎上，堅定改革信心、匯聚改革合力，奮發有為、實幹擔當，以一往無前的膽魄和勇氣把進一步全面深化改革推向前進。



堅守改革的方向和原則



習近平總書記強調，守正創新是進一步全面深化改革必須牢牢把握、始終堅守的重大原則。



“我們黨堅守改革的方向、立場、原則，在守正中把穩舵盤、保持航向，在創新中尋求突破、揚帆遠航，推動新時代全面深化改革取得了重大實踐成果、制度成果、理論成果，將發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。”學習了總書記重要講話，中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長陶文昭深有感悟。



人民立場是我們黨的根本政治立場。抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。



四川成都市金牛區工人村社區內，公共環境乾淨整潔、出行通道秩序井然、兒童樂園設施齊全。伴隨著老舊小區改造，社區硬件設施煥然一新，居民生活品質進一步提升。



“習近平總書記強調以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，指明了改革遵循的價值取向。作為基層幹部，我們要對標總書記要求，辦好民生‘微實事’，增強居民幸福感。”社區書記楊健勇說，將以老舊小區改造為抓手，把改革部署和基層實際相結合，努力把“民生清單”變為老百姓的“幸福賬單”。

