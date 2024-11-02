中評社北京11月2日電／據光明日報報導，習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上強調，實踐證明，人民代表大會制度是符合我國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主的好制度，是能夠有效凝聚全體人民力量一道推進中國式現代化的好制度，具有強大生命力和顯著優越性。從探索提出到建立實行，從不斷鞏固完善到新時代更加成熟、更加定型，人民代表大會制度牢牢扎根中國大地，深深融入中國特色社會主義偉大實踐，展現出蓬勃生機活力，為中國式現代化提供根本政治制度保障。



人民當家作主的根本途徑和最高實現形式



我國是人民當家作主的社會主義國家。一屆全國人大一次會議通過的“五四憲法”明確規定，中華人民共和國的一切權力屬於人民。人民行使權力的機關是全國人民代表大會和地方各級人民代表大會。人民代表大會制度作為我國的根本政治制度，是人民當家作主的根本途徑和最高實現形式，主要通過三重民主政治邏輯得以體現。



一是人民按照自己的意志組成人民代表大會。彭真同志曾有一個形象的說法，人民代表大會是“全國人民的基本的組織形式”。人民通過人民代表大會行使國家權力，各級人民代表大會都由民主選舉產生，對人民負責、受人民監督，這充分顯示了我們國家“一切權力屬於人民”的本質。



二是各級國家行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關都由人民代表大會產生，對人大負責，受人大監督。人民代表大會制度按照民主集中制原則開展活動，保證國家機關依照法定權限和程序行使職權、履行職責。各國家機關為履行國家職能而合理分工、密切協作。這一制度設計，充分體現了民主和效率的高度統一，有力保證國家機關高效協調運轉，保證國家統一高效組織推進各項事業。



三是國家一切重大事項都由人民代表大會及其常委會決定，並監督其他國家機關實施。人大及其常委會依法行使立法權、監督權、決定權、任免權，依法履職、開展工作，通過法定程序將人民意志上升為國家意志，從而為提高國家治理能力和治理質效提供了制度依據和法治保障。

