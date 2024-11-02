網評：熱議“流放寧古塔”，爭論下當有共識

中評社北京11月2日電／網評：熱議“流放寧古塔”，爭論之下當有共識



來源：人民網 作者：林風



一個正在醞釀中的旅遊項目，近日成了網絡上下的熱門話題。



繼山東紅嫂家鄉旅遊區推出“跟著團長打縣城”項目後，黑龍江鏡泊湖景區計劃於12月啟動一個名為“流放寧古塔”的旅遊項目，該項目試圖還原清代流放犯人的歷史場景。景區方面表示，屆時遊客可佩戴枷鎖、穿囚服，體驗“流放之旅”。此項目一經推出，便引發了廣泛關注和熱議。有人認為該項目很新穎，是文旅融合創新的舉措；也有聲音指出，文旅營銷不應拿歷史苦難玩梗。



不得不承認，各地文旅近年來紛紛發力，一大批小眾旅遊地、旅遊項目和文旅IP“出圈”走紅。從文旅市場來看，遊客需求正在向新奇有“網感”的特色IP項目靠攏；從旅遊類型來看，體驗式旅遊、沉浸式旅遊受到熱捧；而從旅遊質量和服務保障來看，也不乏各地文旅局長、官員幹部出面推介與一線保障，“保姆式”“聽勸式”旅遊成為新亮點。在文旅賽道如此“卷”的現實下，結合爆款影視IP《甄嬛傳》而開發“流放寧古塔”項目，可以看做是立足本地特色資源，借力熱門IP發展文旅事業的一種積極嘗試。某種程度上，很難一口斷定是“大錯特錯”。



然而，“流放寧古塔”旅遊項目剛一“曝光”就引起爭論，也並非完全是“沒事找事”。不論是歷史上，還是史料中，抑或是《甄嬛傳》裡，“流放寧古塔”確實也與折磨、苦難、受罪等色彩有所關聯。這提醒我們，如今發展文旅、創新文旅，不能停留於“眼球活”、“刺激活”，而越來越是一個需要綜合考量各種因素的“技術活”。如何平衡好歷史與現實、娛樂與真實等關係，是繞不過去的一道考題。畢竟，“文旅”二字，在前的“文”字，本身就蘊含著文化的內涵和底色。

