國家自然資源督察機構開展集中公開約談

中評社北京11月2日電／據人民日報報導，記者從自然資源部獲悉：近日，受國家自然資源總督察委托，國家自然資源專職副總督察在北京集中約談了2024年自然資源督察發現違法違規問題突出的內蒙古自治區通遼市、遼寧省營口市、吉林省長春市、浙江省紹興市、福建省漳州市、江西省宜春市、河南省周口市、湖北省武漢市、廣東省湛江市、廣西壯族自治區百色市、四川省達州市、甘肅省隴南市等12個地市和遼寧省大連市旅順口區、貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市2個縣級市（區）人民政府主要負責同志，面對面嚴肅指出耕地保護和生態保護方面存在的突出問題，提出嚴肅批評，督促地市政府深刻反思問題及其原因，認真汲取教訓，嚴肅問題整改。



據介紹，今年上半年，國家自然資源督察機構聚焦耕地保護和生態保護主線，對31個省（區、市）和新疆生產建設兵團2023年耕地保護責任落實情況、“三區三線”管控責任落實情況、影響生態保護突出問題開展督察。



督察發現，一些地方侵占耕地挖湖造景、建“大棚房”，占用永久基本農田挖塘養魚、種植綠化裝飾草皮等耕地“非農化”“非糧化”衝擊紅線的突出問題依然存在，突破城鎮開發邊界違規審批用地問題較為突出，部分地方以各種名義非法采礦、毀林毀草、違法違規圍填海嚴重破壞自然生態。這些問題在被約談地區較突出，反映出相關政府貫徹落實黨中央、國務院關於耕地保護和生態保護重大決策部署不夠有力、責任落實不夠到位。



國家自然資源督察機構要求被約談地區要直面耕地保護和生態保護方面存在的違法違規突出問題，著力構建全鏈條監管機制，嚴守底線紅線。同時，將跟蹤督導被約談地區的問題整改，對整改不力、弄虛作假、簡單化、“一刀切”等問題，將嚴肅督促糾正。