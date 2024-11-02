趕一場家門口的“幸福集市”

中評社北京11月2日電／據人民日報報導，“這套書特別有意思，你要是喜歡可以20塊錢賣給你。”在山東省煙台市萊山區初家街道綠色家園社區組織的“幸福集市”上，小朋友蓋雨騰把家裡閑置的玩具和圖書搬了出來，有模有樣地擺攤售賣。



周末傍晚，社區門口的廣場有30多個攤位開張，就業咨詢、童趣市場、便民服務應有盡有，很多附近居民前來“趕集”。“每個月，我們都會組織一次這樣的‘幸福集市’，從一開始的十幾個攤位，到現在三十幾個攤位，參加的居民和商戶越來越多。”社區黨委書記劉方說。



2024年，煙台市在全市推行社區黨組織領辦“幸福集市”項目。“以社區為單位，依托廣場、公園等室外寬闊空間開展，有條件的社區可每月舉辦1次。”初家街道黨工委副書記寧安介紹，集市主要設置政策宣傳、便民服務、文化體驗等5個固定攤位區，也可根據實際設置特色攤位區。



前不久，綠色家園社區“幸福集市”開市，吸引了不少居民參與。“我今年42歲，想在家附近找個工作。”家住午台小區的姜宏澎與前來“擺攤”的就業部門工作人員攀談起來。



“為服務社區裡待就業居民，我們對接了區人社局，並爭取到‘社區微業’試點，建設了‘萊小驛’就業驛站，讓居民在家門口就能找到工作。”劉方說。



今年以來，萊山區在全區34個社區全面推開“幸福集市”項目，吸引596家周邊商戶參與，對接人社、司法等19家職能部門常態化參與各社區“幸福集市”活動，將服務搬到群眾家門口。