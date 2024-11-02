中評社北京11月2日電／網評：拓展博物館的“文化半徑”



來源：人民日報 作者：龍國貽



從莫高千窟列鳴沙，到黃浦江畔時代潮，前不久，一場穿梭千年、跨越山海的體育文化之旅——“躍動千年 敦煌印記”敦煌壁畫中的體育文化主題展，在上海體育博物館開展。一件件文物，一幅幅壁畫，生動展現敦煌文化中弓射、馬術、武藝、球類等20餘項傳統體育游藝活動的景象。文物與體育的聯動，也為博物館發展提供了啟示。



習近平總書記強調：“一個博物館就是一所大學校。”近年來，“博物館熱”持續升溫，去博物館看展日益成為一種生活方式，越來越多人走進博物館，在觸摸歷史中感受中華優秀傳統文化的獨特魅力。與此同時，一些熱門博物館也存在一票難求的現象。一邊是旺盛的文化需求，一邊又是博物館容量有限，如何解決這一矛盾？



從實踐來看，有的博物館延長開放時間，有的則開設夜場、推出夜游活動，還有的通過精細化管理提高承載量。這些舉措，都有助於破解供需矛盾，更好滿足人們的文化需求。不過，一座博物館，就其本身而言，容量是有上限的。讓收藏在博物館裡的文物“走出”博物館，拓展博物館的“文化半徑”，有助於讓更多人享受到博物館文化的滋養。



數字化技術的進步，讓一眼千年、一眼萬里成為現實。這既為博物館帶來了全新的發展機遇，也增添著博物館的創新活力。在陝西歷史博物館，由於展廳空間有限，韓休墓的壁畫一度無緣與公眾見面。博物館依托虛擬現實技術、視頻切片技術、H5技術，將考古現場做成虛擬展廳。通過官網的“線上展覽”，觀眾不僅能“身臨其境”觀賞壁畫，還能體驗繁復而精密的修復工作。這啟示我們，用好數字化技術，創新形式，推出更多線上展覽、雲課堂、觀展互動等，能夠打破時空的限制，讓博物館的展廳更好延伸進大眾生活。



對歷史文化最好的保護，是融入日常生活，成為生活所需。實際上，歷史文化的滋養，不僅在思接千載、視通萬里的歷史回眸之中，也在可感、可知、可參與的日常生活之中。讓博物館裡的藏品與人們的日常生活相遇，不僅有利於激活文物的生命力，也能拉近博物館與觀眾的距離。中國國家博物館的鳳冠冰箱貼，甘肅省博物館的銅奔馬毛絨玩具，三星堆博物館以三星堆文物為原型的三星堆盲盒……一個個博物館文創產品走紅，背後是讓文物融入日常生活的努力。推動文物合理利用，讓文物親民而不“高冷”，有趣但不失厚重，才能更好擦亮文化瑰寶，讓文化浸潤人們的精神生活。

