香港打造活力長者之都

中評社北京11月2日電／據人民日報海外版消息，在全球最長壽地區之一的香港，如何照顧好家中老人，如何面對自己逐漸老去，是很多人共同關心的話題。讓長者健康且有質量地安享晚年，是香港特區政府和每個香港家庭的共同目標。



國際都會盡顯長者活力



作為中西文化薈萃的國際都會，香港是全球最長壽的地區之一。據香港特區政府網站顯示，2023年香港人口出生時平均預期壽命，男性為82.5歲，女性為88.1歲。



聯合國發布的2023年至2024年《人類發展報告》中，香港位列人類發展指數排名全球第四。



住在香港鑽石山公屋的許婆婆今年已經90歲。雖然和家人住在一起，但她可以自己安排好日常生活。許婆婆可以外出買菜、做飯，空閑的時候，她會在社區的長者中心和安老院做志願者，還會幫助鄰里行動不便的老人家。



嶺南大學政策研究院研究助理教授石琤認為，香港市民長壽主要得益於均衡的飲食文化、先進的醫療體系、積極和健康的生活方式。



除此之外，石琤說，香港的醫療設施十分完善，醫療服務水平高，居民普遍享有較高質量的醫療保障，並且公立醫療服務價格較為低廉。



香港特區政府醫務衛生局局長盧寵茂在前不久召開的海峽兩岸暨港澳地區醫學前沿論壇上表示，香港擁有國際化的高水平醫療專業和高效率的醫療衛生體系，各項醫療健康指標與醫療效率評分領先全球。目前，香港正力爭發展成為國際醫療創新樞紐。

