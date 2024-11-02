台胞台青登臨武當山體驗道教文化

中評社北京11月2日電／據人民日報海外版消息，“這些小朋友有著蠻扎實的武術功底。我初中時練過3個月太極拳，現在正在學習泰拳，這次看到他們無論是出拳還是出劍，都如同行雲流水，很像仙俠劇中的畫面。”在欣賞由湖北武當山武館青少年學員帶來的表演後，台青羅光立感慨道，小時候會有武俠夢，憧憬一睹武當和少林功夫，這次得償所願，感覺很有意思。“先來武當看看，之後再去少林。”他對記者說。



以“兩岸同心 共祈太和”為主題的第四屆海峽兩岸（湖北）武當文化論壇近日在湖北十堰舉辦，論壇期間，台商十堰行招商推介會及相關參訪交流也同步展開。參加各項活動的台胞台青心中，都有著共同的期待——登臨武當山。



武當山是道教聖地，也是道教神尊玄天上帝祖庭所在地。近10年來，武當山玄天上帝神尊多次赴台巡境。“武當山海峽兩岸交流基地”和“海峽兩岸武當文化論壇”成為兩岸交流的重要平台。



“武當文化作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，早已融入台灣民眾的生活習慣、價值觀念和思想情感，成為許多台灣同胞的精神慰藉和鄉情寄托。”新黨主席吳成典表示，因為共同的文化，台灣和十堰有著難以割舍的情緣。武當文化猶如一條堅韌的紐帶，將兩岸民眾的心緊密相連，吸引著台灣民眾飛越千山、跨越海峽，來到武當山尋根問祖、習武論道、觀光旅遊，感悟武當文化的獨特魅力。



台中科技大學應用中文系教授蕭登福對記者說，玄天上帝信仰隨鄭成功收復台灣而傳入台灣，其斬妖除魔、保護蒼生的形象，備受台灣民間尊崇，如今已成為台灣重要民間信仰之一，每年有不少台胞前來武當山進香謁祖。“我和學生通過學術研究來推廣道教文化，我在平時也會通過靜坐來沉澱心靈。十幾年前，我就來武當山參加過學術活動，後來又多次造訪，每次都有回家的感覺。”他說。

