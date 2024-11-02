“彩雲杯”兩岸慢投壘球精英賽在昆明舉辦

中評社北京11月2日電／據人民日報海外版消息，“此次聯賽不僅是一次體育競技的盛會，更是增進兩岸選手交流互動與友誼、加強兩岸經濟文化等領域合作交流的重要平台。”在近日於雲南昆明舉辦的第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）暨首屆“彩雲杯”兩岸慢投壘球精英賽開幕式上，雲南省台辦主任鄧恒源致辭表示。



本次聯賽由國務院台灣事務辦公室交流局、雲南省人民政府台灣事務辦公室、昆明市人民政府台灣事務辦公室指導，昆明經濟技術開發區管理委員會、海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦。共有來自台北、澎湖、金門、廈門等地的18支球隊參賽，其中來自島內的球隊10支，來自大陸的球隊8支，共計500餘名參賽隊員。



比賽中，兩岸球員聚精會神、配合默契，精彩演繹每一顆“全壘打”、每一次疾馳跑壘、每一棒“接殺”，讓看台上的觀眾近距離欣賞了高水平的棒球和慢投壘球技藝，感受到體育運動的魅力與激情。比賽最終決出個人獎項12個及一至八名團體獎等獎項。



台灣基隆市慢速壘球委員會主任委員餘冠龍說，近兩年他先後參加了在內蒙古、河南、山東、江蘇等地舉辦的慢投壘球比賽，對大陸各地的體育文化和風土人情留下了很好的印象，希望慢投壘球在兩岸的發展更加蓬勃。



台灣花蓮高級農業職業學校教師廖海峯認為，昆明在發展棒壘球方面有較大優勢，無論是氣候自然條件還是球場設備、活動舉辦專業度等，都十分適合開展棒壘球運動，希望今後加強互動交流、互學互鑒。



棒壘球運動被稱為台灣的“第一運動”，在台灣有著深厚的群眾基礎。近年來，兩岸棒壘球交流深受年輕人喜愛，已成為海峽兩岸體育文化交流的重要項目。海峽兩岸學生棒球聯賽是國台辦交流局批准的兩岸青少年體育交流重點賽事，自2017年舉辦首屆比賽以來，共吸引兩岸200多支隊伍共計5000餘名運動員參與，已成為海峽兩岸體育文化交流的重要平台。