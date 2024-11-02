北京年度“南水”調水量創歷史紀錄

中評社北京11月2日電／據新華網報導，記者從北京市水務局瞭解到，南水北調中線幹線北京段工程2023－2024年度調水工作於10月31日24時正式結束。這期間，北京市南水北調幹線管理處調水量達到13.45億立方米，超額2億立方米完成年度調水任務，創“南水”進京以來年度調水量歷史新高。



據瞭解，南水北調中線幹線北京段工程的調水年度是指上一年的11月1日到本年的10月31日。作為承接“南水”進京的唯一通道，幹線北京段工程是南水北調工程的“主骨架”“大動脈”，年均調水量約10.5億立方米。到今年，北京市南水北調幹線管理處已連續8年超額完成水利部下達的年度調水任務，累計超額調水7.31億立方米，為首都的水資源戰略安全、水生態修復提升和供水保障體系的進一步完善提供了外調水源保障。



近年來，北京市南水北調幹線管理處逐步將空間大數據可視化、視頻流媒體服務器應用等技術引入工程輸水調度實踐，精確、高效地展示和掌控管道壓力、輸水流量等工程輸水調度數據，為輸水調度工作設置了一套高精度的“導航系統”，確保外調水依據規劃要求精準輸送到位。同時，除日常工程巡查、值守外，管理處還充分利用2200餘台內觀監測儀器和70餘處外觀監測點位，對工程地下管涵結構及環境實施安全監測，有效提高了工程運維和管理水平。



自2014年正式通水以來，南水北調中線工程累計向北京市調水量超100億立方米，“南水”水質始終穩定在地表水環境質量標準Ⅱ類以上，直接受益人口超1600萬，“南水”已成為北京的主力供水水源。