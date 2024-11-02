空氣質量反彈　中央生態環保督察通報3省

中評社北京11月2日電／據新華社報導，中央生態環境保護督察2日通報典型案例。督察指出，江蘇、安徽、四川3省份一些地方大氣污染防治工作推進不力，空氣質量出現反彈。一些地方違規上馬“兩高”項目、企業違法排污問題突出、機動車檢驗違規問題多發頻發等。



督察通報指出，江蘇省淮安市、宿遷市、徐州市是長三角地區大氣污染防治重點城市，2023年細顆粒物（PM2.5）濃度出現反彈，優良天數比率同比下降，未完成年度目標任務。安徽省宿州市、淮北市、蚌埠市是長三角地區大氣污染防治重點城市，2024年1至9月，三市PM2.5濃度同比分別上升13.9%、8.7%和7.6%。四川省的瀘州市、內江市、樂山市2023年空氣質量均出現明顯反彈，內江市PM2.5濃度同比上升24.6%，樂山市PM2.5濃度連續三年上升。



——“兩高”項目違規上馬。



督察指出，江蘇省宿遷市蘇華達新材料公司在未開展產能置換的情況下，經宿遷市宿豫區有關部門審批，於2017年7月以電子玻璃生產線名義建成一條浮法平板玻璃生產線，違規新增產能400噸／天。



安徽省宿州市東潤玻陶科技有限公司未落實產能置換要求，2019年違規建成日熔化能力300噸的工業用平板玻璃生產線，2020年4月被國家有關部門通報，該企業長期違規生產。



在四川，2021年3月，瀘州市康宇電子基板科技有限公司在未進行產能置換情況下，建成投運350噸／天的玻璃熔窑生產線，違規生產至今。四川省有關部門要求堅決遏制燒結磚瓦行業產能盲目擴張。督察發現，樂山市、瀘州市等地執行政策不嚴，部分企業違規置換。



——企業違法排污問題。



江蘇省徐州市部分鑄造企業生產工藝落後、管理粗放、污染突出。翔盟精密鑄造公司、華鋼耐磨材料公司等企業熔化、拋丸等工序廢氣收集處理不到位，煙粉塵污染嚴重。督察進駐以來，宿遷市板材行業污染問題投訴不斷。



安徽省淮北市美信鋁業、力幕新材料等鋁加工企業熔煉爐煙氣收集系統老舊破損，煙氣收集不到位，熔煉廢氣無組織排放現象嚴重，廠區異味明顯。碭山縣薛樓板材加工園22家板材加工企業多數存在廢氣收集不到位、治理設施不正常運行、鍋爐排放黑煙等問題。



四川省瀘州市、內江市現有磚瓦企業多數污染治理設施簡陋，行業整治推進緩慢。按照四川省整治方案，瀘州市和內江市2024年底前應分別完成61條和56條生產線污染整治，目前僅分別完成13條和4條。督察組抽查兩地正在生產的10家磚瓦企業，發現均存在治污設施運行不正常、超標排放等問題。

