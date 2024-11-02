2024年國家醫保談判結果預計本月底發布

中評社北京11月2日電／據新華社報導，記者2日從國家醫保局獲悉，2024年國家醫保藥品目錄調整現場談判已於近日順利結束，“擴容”後的新版醫保藥品目錄預計於11月底對外發布，明年1月1日起正式實施。



國家醫保局醫藥服務管理司相關負責人告訴記者，從10月27日到30日中午，國家醫保局組織25名來自全國各個省份醫保部門的談判專家與相關藥品企業開展了現場談判和競價，共涉及127家企業、162種藥品，其中醫保目錄外藥品117種，醫保目錄內談判續約藥品45種。



參加今年談判的企業既有諾華、賽諾菲等外資企業，也有恒瑞、信達等內資企業；既有羅氏、強生這樣的大型跨國公司，也有康方、雲頂新耀這樣的新興生物醫藥企業；既有華潤等國有企業，也有齊魯、揚子江等民營企業。



6年來，醫保談判新增藥品協議期內銷售近5000億元，醫保基金支出超3400億元。同時，通過集采推動高質量仿制藥替代，騰挪出支持創新藥品的空間，初步匡算，近年來國家推行的藥品耗材集中帶量採購為新藥耗、新技術的准入以及醫療服務價格調整創造了近5000億元的醫保基金空間。



近期，國家醫保局查處了哈爾濱4家藥店和無錫虹橋醫院的欺詐騙保案件，參與違法犯罪的不僅有醫院和藥店的老板、醫務人員，甚至也有醫患合謀的情況。



國家醫保局相關負責人表示，欺詐騙保危害醫保基金安全，呼籲廣大群眾自覺抵制並協助打擊欺詐騙保行為，讓有限的醫保基金發揮最大的保障功效。