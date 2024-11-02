愛因斯坦探針衛星或發現新型暫現天體

中評社北京11月2日電／據科技日報報導，記者31日從中國科學院舉辦的成果發布會上獲悉，愛因斯坦探針衛星發現一顆可能的新型暫現天體，該天體的光譜和時變特徵與目前已知的天體類型均不完全一致。這一發現，對於拓展我們對宇宙暫現天體族群的認識以及理解極端物理過程具有重要的科學價值。相關研究成果在線發表於《中國科學：物理學 力學 天文學》雜誌。



暫現天體就像轉瞬即逝的宇宙“煙花”，是宇宙中的劇烈爆發現象。這些壯觀而神奇的“煙花”，攜帶著天體形成和演化的關鍵信息，對於研究宇宙中的極端現象、探索宇宙奧秘具有重要意義。



2024年4月8日，愛因斯坦探針衛星發現一例暫現天體EP240408a，並記錄了其X射線的一次劇烈爆發。此次X射線爆發的亮度增強了300倍，僅持續了12秒，大約10天後，該天體的X射線輻射消失。



“暫現天體EP240408a的發現，可能預示著一類全新的暫現源類型，其輻射集中在X射線，且較為暗弱，持續時間衹有10天左右，很難被其他X射線和其他波段的望遠鏡探測到。這一發現表明，我們之前所認識的暫現天體可能只是冰山一角。”愛因斯坦探針衛星首席科學家、中國科學院國家天文台研究員袁為民說，“我們將這一創新成果發表在中國的期刊上，彰顯了在人類探索宇宙征程中的中國貢獻。”



除了暫現天體，愛因斯坦探針衛星還成功探測到來自256億光年之外的伽馬射線暴EP240315a。這一發現證明了該衛星探測來自早期宇宙伽馬暴的能力，也為進一步理解恒星塌縮產生黑洞及相對論性噴流的物理過程提供了新的視角。



袁為民介紹，今年1月發射以來，愛因斯坦探針衛星已經探測到60例確定的暫現天體、上千例暫現天體候選體，以及480多例恒星耀發，探測到上百例已知天體的爆發。衛星團隊向國際天文界發送了100多條天文警報，引導了國際上地面和空間多波段設備的後隨觀測。



對此，英國萊斯特大學教授保羅·奧布萊恩評價道：“愛因斯坦探針衛星已經充分證明了寬視場X射線天文學的重要性，其強大的巡天和後隨觀測能力不僅使得我們能夠發現眾多新的X射線暫現源，還能對已知的X射線源進行常規監測。”



當天，中國科學院還舉行了愛因斯坦探針衛星在軌交付儀式，並正式將該衛星命名為“天關”衛星。“‘天關’一詞源於我國北宋至和元年司天監觀測並記錄的‘天關客星’超新星爆發。將衛星命名為‘天關’衛星，體現了中國在超新星爆發觀測記錄方面的深厚淵源和對世界天文學的卓越貢獻。”袁為民說道。（記者陸成寬）